Ue: Lagarde (Bce) a "Bloomberg", modifiche alla guidance già nel mese di luglio (2)

- La forward guidance è uno degli strumenti "non convenzionali" messi a punto dalle banche centrali per influenzare le decisioni degli investitori e controllare la volatilità del mercato tramite un insieme di dichiarazioni pubbliche. L'inattesa conclusione della revisione strategica da parte della Bce, la scorsa settimana, ha immediatamente alimentato le speculazioni in merito ai piani della banca centrale per lo scenario post-pandemia. La revisione ha introdotto nel processo decisionale delle politiche monetarie nuove considerazioni legate ai mutamenti climatici e ai costi delle abitazioni di proprietà. Lagarde ha dichiarato che il programma di acquisto di obbligazioni da 1.850 miliardi di euro della Bce dovrebbe proseguire "almeno" sino a marzo 2022. (Nys)