- "Che orgoglio essere italiani. Stasera e sempre. Sventoliamo il tricolore per dire grazie a questi ragazzi che ci hanno fatto piangere di gioia! Grazie a Roberto Mancini e grazie al presidente Mattarella per la presenza e la vicinanza allo sport. A domani per una giornata azzurra". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, dopo la vittoria degli azzurri di calcio agli Europei. (Rin)