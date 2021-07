Business news: Messico, Lopez Obrador, presto società per offrire il gas a prezzi calmierati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato la prossima creazione di una società statale per la distribuzione del gas a un prezzo "calmierato" rispetto agli attuali eccessi. "Stiamo lavorando alla creazione di una impresa per distribuire gas a un prezzo giusto. Si chiamerà 'Gas bienestar' (Gas benessere)", ha detto il presidente nel corso della sua tradizionale conferenza stampa quotidiana. Con la creazione di questo società, in un tempo stimato di tre mesi, "gli aumenti del gas non saranno superiori a quelli dell'inflazione", ha detto Lopez Obrador spiegando che l'iniziativa nasce per rimediare alla mancata promessa di non aumentare il prezzo del gpl. Il presidente avverte che nel Paese ci sono cinque grandi imprese di distribuzione che garantiscono la fornitura di quasi il 50 per cento del gas, assicurandosi utili "molto alti". L'entrata in scena di Gas Bienestar, ha comunque assicurato "Amlo", non comprometterà la permanenza dei privati nel mercato. (Res)