Business news: Messico, ministra Economia, grazie a Usmca pil 2021 fino a +6,5 per cento

- Il nuovo trattato commerciale dei Paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement) si sta rivelando un "motore" fondamentale per la ripresa delle economie penalizzate dal nuovo coronavirus, e potrà spingere il Messico a chiudere il 2021 con una crescita annua del 6,5 per cento del prodotto interno lordo (pil). Lo ha detto la ministra dell'Economia del Messico, Tatiana Clouthier, dando conto del vertice tenuto a Città del Messico con le rappresentanti commerciali di Usa e Canada, Katherine Tai e Mary Ng, a un anno dall'entrata in cigore dell'accordo. "Parte della crescita sarà legata al commmercio estero del Messico, oggi responsabile del 75 per cento del nostro pil", ha spiegato Clouthier sottolineando il valore "storico" della riunione tutta al femminile tenuta mercoledì. Secondo l'ultima stima pubblicata dalla Banca centrale (Banxico) sul parere di 35 gruppi del settore privato, l'economia del messico potrebbe chiudere l'anno con un incremento del 5,8 per cento. (Res)