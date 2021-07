Cuba: proteste di massa in tutto il Paese, appello di Diaz-Canel a difendere la rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, è comparso in televisione per chiamare la popolazione uscire in strada per difendere la rivoluzione dinanzi alle proteste di piazza andate in scena nelle ultime ore in diverse città del Paese. "Chiamiano tutti i rivoluzionari ad uscire in strada per difendere la rivoluzione in tutti i posti", ha detto Diaz-Canel invitando a non "consegnare la sovranità né l'indipendenza della patria". Sulla rete e i principali media della dissidenza si susseguono immagini di importanti manifestazioni, iniziate a San Antonio de los Banos, città non lontana dalla capitale L'Avana. Al grido di "libertà" e "abbasso la dittatura", diverse centinaia di persone hanno sfidato le autorità con proteste che si sono piano piano replicate in altri centri, compreso il Malecon, il caratteristico lungomare della capitale. Oltre a denunciare le pluridecennali restrizioni imposte alla popolazione, nelle piazze sono echeggiate le insofferenze per il collasso delle strutture sanitarie a fronte dell'emergenza pandemica. Col passare delle ore sono emerse anche testimonianze video di militari e di civili, o agenti in borghese, che intervengono con durezza sulle manifestazioni.(Mec)