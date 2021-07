Business news: Brasile, stima Banca centrale, inflazione 2021 ancora in crescita al 6,07 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile stimano l'inflazione nel 2021 in crescita al 6,07 per cento. La proiezione è contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 5 luglio. Il valore stimato è superiore al 5,97 proiettato una settimana fa, mentre un mese fa la Bc stimava l'inflazione nel 2021 a 5,44 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è ampiamente al di sopra dell'obiettivo fissato del 3,75 per cento, e oltre i margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. La finestra di tolleranza era stata abbondantemente superata a maggio, quando l'indice ufficiale dei prezzi, cresciuto dello 0,83 per cento su mese, aveva toccato quota +8,06 per cento annuo. (Res)