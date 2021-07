Business news: Americhe, tra gennaio e maggio Messico primo partner commerciale degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e maggio, il Messico si conferma come il primo socio commerciale degli Stati Uniti. Gli scambi con il Paese latino rappresentano il 14,7 per cento del totale di quelli Usa, poco più del 14,5 per cento del Canada. In terza posizione la Cina, con un 13,9 per cento degli scambi totali. Una situazione che fotografa ad un tempo la salute del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) e la guerra commerciale in atto tra Washington e Pechino. Nel solo mese di maggio però è stato il Canada iil principale partner commerciale degli States, con il 14,5 per cento del totale, contro il 14,4 per cento del Messico e il 13,6 per cento della Cina. (Res)