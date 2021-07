Business news: Brasile, esportazioni carne bovina diminuite 6 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne bovina dal Brasile sono diminuite del 6 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo riferisce dell'Associazione brasiliana dei produttori di carne (Abrafrigo). Secondo i dati presentati dalle organizzazioni di categoria analizzando le statistiche del ministero dell'Economia, il mese scorso le spedizioni di carne bovina (in natura o trasformata) hanno totalizzato 165.644 tonnellate di carne rispetto alle 176.366 rispetto a giugno 2020. In termini di volume d'affari le entrate sono tuttavia aumentate del 13 per cento, passando dai 740,6 milioni di dollari dello scorso anno agli 837 milioni di giugno 2021. Il risultato di giugno ha spinto il volume dell'export nel primo semestre del 2021 in territorio negativo, segnando – 3,2 per cento. Complessivamente da gennaio a giugno l'export ha raggiunto un volume di 880.007 tonnellate esportate, rispetto alle 909.013 dei primi sei mesi del 2020. I ricavi, tuttavia, sono cresciuti nel periodo del 4,4 per cento a 4,1 miliardi di dollari rispetto ai 3,9 miliardi del primo semestre 2021 grazie principalmente all'aumento dei prezzi della carne. (Res)