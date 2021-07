Sudafrica: proteste contro arresto ex presidente Zuma, un morto e 62 arrestati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì scorso l'ex capo dello Stato aveva fatto un altro tentativo per eludere l'incarcerazione presentandosi in tribunale per chiedere la sospensione dell'ordine di arresto nei suoi confronti. L'avvocato di Zuma, Dali Mpofu, aveva dichiarato all'Alta corte di Pietermaritzburg - che sta portando avanti l'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il suo assistito - che stava "effettivamente" cercando di interdire l'esecuzione del mandato di cattura per un uomo che compirà 80 anni il prossimo anno e le cui "condizioni di salute sono incontestabilmente precarie", oltre a non essere a rischio di fuga. L'ex presidente, costretto alle dimissioni nel febbraio 2018 a seguito delle inchieste per corruzione nei suoi confronti, ha organizzato un duplice tentativo di evitare il carcere dopo che la scorsa settimana la Corte costituzionale, la massima autorità giudiziaria del Paese, lo ha condannato a 15 mesi di carcere ritenendolo colpevole di oltraggio ai giudici per aver ignorato una citazione del tribunale di Pietermaritzburg a comparire per testimoniare nell'inchiesta sugli atti di corruzione durante il suo periodo al potere. Dopo la sentenza, la Corte ha intimato a Zuma di costituirsi entro la mezzanotte di domenica scorsa, in caso contrario sarebbe stato arrestato entro i tre giorni successivi, tuttavia la polizia aveva inizialmente affermato che avrebbe fatto alcuna mossa per arrestare Zuma fino a quando l'ex presidente non avesse completamente esaurito la sua battaglia legale contro la sentenza. (segue) (Res)