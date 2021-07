M5s: Conte, pienamente soddisfatto di accordo con Grillo, ora rilanciare Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono pienamente soddisfatto dell’accordo raggiunto con Beppe Grillo, con il quale in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi direttamente più volte". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la mediazione raggiunta con il garante M5s sullo Statuto. "Ringrazio anche i 7 componenti del comitato che hanno portato avanti questa mediazione: il loro generoso contributo è stato importante anche perché ha comportato una verifica e quindi un apprezzamento della solidità del progetto politico e dell’architettura organizzativa predisposti nei mesi scorsi attraverso un lavoro intenso e appassionato", aggiunge per poi spiegare: "Ora ci sono tutte le condizioni per partire e rilanciare il Movimento cinque stelle: piena agibilità politica del presidente del Movimento, netta distinzione tra ruoli di garanzia e ruoli di azione politica, grande entusiasmo e chiaro sostegno al progetto politico. È il momento di lasciarci alle spalle le ombre di questi giorni difficili. I momenti duri sono utili se ci aiutano a individuare la giusta strada da percorrere, le insidie da scansare". Il Movimento cinque stelle, assicura Conte, "si rialzerà più forte: non dobbiamo farlo solo per noi stessi e per quello in cui crediamo, ma per dare all'Italia tutta la forza delle nostre idee di riscatto e di cambiamento. Per dare sostanza alla voce di chi non è ascoltato da nessuno. Insieme. Ora". (Rin)