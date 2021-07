Bulgaria: exit poll elezioni parlamentari, in testa Gerb con il 23,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione riunita attorno al partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) ha ottenuto il 23,6 per cento delle preferenze alle odierne elezioni parlamentari secondo i primi exit poll diffusi a urne appena chiuse. In base ai primi risultati emessi dall'istituto Trend, al secondo posto si trova il partito di Slavi Trifonov C'è certa gente (Itn) con il 23 per cento dei voti. Al terzo posto si posiziona la coalizione attorno al Partito socialista bulgaro (Bsp) con il 14,4 per cento dei voti. Al quarto posto, con il 13 per cento di preferenze, c'è Bulgaria democratica. Il Movimento per i diritti e le libertà (Mrf), che tradizionalmente ottiene il sostegno di cittadini turchi di etnia bulgara, ha ricevuto l'8,9 per cento dei voti mentre la coalizione Alzati! Fuori i criminali! che vede al suo interno l'ex difensore civico Maja Manolova ha raccolto il 4,9 per cento dei voti. Segue la coalizione Patrioti bulgari che ha un sostegno del 3,1 per cento.(Seb)