Business news: Brasile, analisti Banca centrale, Pil 2021 in crescita del 5,18 per cento

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con una crescita dell'economia pari al 5,18 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel rapporto settimanale "Focus" elaborato sul parere di oltre cento istituzioni finanziarie del paese pubblicato il 5 luglio. Il dato si presenta in aumento rispetto al 5,05 per cento ipotizzato la scorsa settimana, e all'espansione del 4,36 per cento stimata un mese fa. Per il 2022 il mercato finanziario ipotizza una crescita del 2,10 per cento, in lievissimo calo dello 0,01 per cento rispetto alla stima della settimana precedente. Quattro settimane fa la Bc proiettava una crescita del 2,31 per cento. In crescita il pronostico sulla produzione industriale del 2021 al 6,30 per cento rispetto al 6,23 della scorsa settimana, e superiore al valore di 5,10 per cento ipotizzato un mese fa. L'anno prossimo, l'industria dovrebbe per gli analisti correre al 2,25 per cento, in calo dello 0,11 per cento sul valore pronosticato una settimana fa e dello 0,15 sul 2,40 per cento stimato quattro settimane fa. (Res)