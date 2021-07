Moldova: After Poll, Pas in testa alle parlamentari col 55 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un primo sondaggio Aftel poll, alle elezioni parlamentari anticipate in Moldova, il Partito azione ee solidarietà (Pas) avrebbe orrenuto il primo posto con oltre il 55 per cento delle preferenze. Segue il Bocco dei comunsti e socialisti (Becs) con il 24 per cento dei voti e il Partito Sor con l’8 per ceto. Le altre formazioni sembra non abbiano superato la soglia del 5 per cento. Il sondaggio non include I voti della diaspora e della Transnistria. L'affluenza alle urne e’stata di circa il 48 per cento. In totale hanno votato circa 1,463 milioni di persone, di cui oltre 190 mila all'estero. I dati forniti dalla Commissione eletorale centrale mostrano che alle elezioni di oggi i moldavi della Transnitria sono stati meno attivi rispetto alle elezioni parlamentari del 2019. Così, fino alle 18:30, hanno votato 26.920 abitanti della regione della Transnistria, con quasi 10 mila in meno rispetto alle elezioni di due anni fa. A Chisinau hanno votato 311.188 elettori, con un'affluenza del 47,6 per cento. L'indagine è stata condotta nell'ambito del progetto "Contro la disinformazione e promozione dell'integrità elettorale", finanziato dall'European Endowment for Democracy, realizzato dalla WatchDog.MD Community in collaborazione con l'Istituto di Politiche Pubbliche. Moc (Rob)