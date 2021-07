Euro 2020: all'inno di Mameli 90 maxi palloni tricolore per tifare Italia a piazza del Popolo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una festa tricolore in Piazza del Popolo. All'Uefa Festival, in occasione della finale tra Italia e Inghilterra, il pubblico lancerà in cielo novanta maxipalloni, uno per ogni minuto di gioco degli azzurri. I palloni, di un metro di diametro e colorati di verde, bianco e rosso, saranno rilasciati in aria dal pubblico mentre l'inno di Mameli risuonerà allo stadio di Wembley. La coreografia sarà accompagnata da un'unica bandiera dell'Italia di 500 mq, a simboleggiare l'abbraccio di tutti i tifosi azzurri per i calciatori della Nazionale. La coreografica di inizio gara, inoltre, sarà impreziosita dai numerosi effetti speciali. Poi dalle ore 21:00 sarà la volta del calore dei tifosi della Fan Zone, per tifare Italia nella notte della finalissima. (Com)