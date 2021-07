© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Carovana della prevenzione" al Municipio VI a Tor Bella Monaca. Presente la sindaca della città metropolitana di Roma Virginia Raggi. Roma, viale Duilio Cambellotti 11 (ore 12)- Usb Lavoro Privato – Trasporti Roma e Lazio promuove una manifestazione davanti all’assessorato alla Mobilità del comune di Roma Capitale in occasione dello sciopero di 24 ore dei lavoratori delle aziende private di Roma Tpl. Roma, via Capitan Bavastro 94 (10:30-14)- Legambiente Fiumicino presenta il Dossier sulla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nel comune di Fiumicino, nell'ambito di RiciclaEstate Lazio. Seguirà aperitivo plastic-free di inaugurazione del nuovo circolo Legambiente Fiumicino e apertura tesseramento. Fiumicino, Lungomare delle Sirene incrocio via delle Meduse (ore 17) (Rer)