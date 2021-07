Business news: Brasile, immatricolazioni veicoli -3,03 per cento a giugno ma +38,95 per cento nel semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi a giugno ha raggiunto le 309.560 unità, in calo del 3,03 per cento rispetto al mese precedente, quando sono stati immatricolati 319.244 veicoli, ma in crescita del 59,31 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando furono venduti 194.307 veicoli. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che nel primo semestre del 2021 sono stati immatricolati 1.702.887 veicoli, in aumento del 38,95 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. "Nonostante la leggera flessione di giugno rispetto a maggio, il mercato ha consolidato la sua traiettoria di ripresa nel primo semestre. Il calo di giugno rispetto a maggio è dovuto alla carenza di prodotti presso le concessionarie a causa della mancanza di componenti nell'industria, che non è ancora riuscita a riprendere la normale produzione. Di conseguenza, abbiamo ottenuto risultati nella maggior parte dei segmenti", ha analizzato il presidente dell'organizzazione, Alarico Assumpçao Junior. (Res)