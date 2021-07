Sudafrica: proteste contro arresto ex presidente Zuma, un morto e 62 arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato ucciso e altri 62 sono stati arrestati in Sudafrica nelle violente proteste scoppiate in seguito all'arresto dell'ex presidente Jacob Zum. Lo rende noto in un comunicato la polizia, che sta indagando sulle circostanze di una sparatoria mortale che ha coinvolto un uomo di 40 anni che è stato certificato morto in una clinica ad Alexandra, vicino Johannesburg. Le proteste sono scoppiate venerdì notte nella provincia natale di Zuma, il KwaZulu-Natal, e da allora si sono estese alla capitale economica del Sudafrica, Johannesburg. Gli agenti hanno risposto a "incidenti di criminalità opportunistica e proteste violente" nel KwaZulu-Natal e nel Gauteng, si legge nella nota, secondo cui i manifestanti hanno saccheggiato negozi ed eretto barricate, mentre circa 300 persone sono state disperse mentre cercavano di bloccare l'autostrada M2 in un sobborgo di Johannesburg. Le proteste sono scoppiate dopo che venerdì scorso l'Alta corte del KwaZulu-Natal ha rigettato la richiesta dell'ex presidente Zuma di sospendere il suo arresto. (segue) (Res)