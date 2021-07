Business news: Messico, russa Lukoil acquisisce 50 per cento dell'operatore nel progetto Block 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lukoil, la principale compagnia petrolifera privata russa, ha stipulato un accordo per acquisire una partecipazione del 50 per cento dell'operatore nel progetto Block 4 in Messico per 435 milioni di dollari. Lo ha riferito Lukoil, secondo cui l’accordo sarà concluso dopo l'approvazione della transazione da parte delle autorità messicane. Il progetto comprende due siti con una superficie totale di 58 chilometri quadrati situati sulla piattaforma del Golfo del Messico situati 42 chilometri al largo della costa. La profondità del mare nell'area delle trame è di 30-45 metri. All'interno dei blocchi ci sono due giacimenti petroliferi Ichalkil e Pokoch con riserve recuperabili di idrocarburi di 564 milioni di barili di petrolio equivalente. "Attualmente, lo sviluppo dei giacimenti è in fase di completamento, l'avvio della produzione è previsto per il terzo trimestre del 2021. Il progetto si sta attuando in tre fasi con una produzione massima giornaliera prevista di oltre 115 mila barili di petrolio equivalente", si legge nella nota. (Res)