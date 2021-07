© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Porte aperte alla Sapienza: l’università accoglie, sulla piattaforma digitale dell'orientamento e con incontri in presenza, gli studenti che desiderano ricevere informazioni sull'offerta formativa 2021-2022 e sui servizi dell'Ateneo. Roma, Aula Magna, Palazzo del Rettorato, piazzale Aldo Moro 5. (ore 9)- Presentazione dell’accreditamento Joint Commission International (JCI), la prestigiosa certificazione internazionale in ambito sanitario ottenuta dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Interverranno il Ministro della Salute Roberto Speranza e l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Roma, Policlinico A. Gemelli Via della Pineta Sacchetti, 217, Aula Vito. (ore 11:30) (segue) (Rer)