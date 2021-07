Roma 2021: Salvini a Ostia con Michetti e Matone, sarà mare Capitale e non satellite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini è stato oggi a Ostia, in piazza Anco Marzio, per sostenere la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Presenti, a fianco a lui, i candidati sindaco e prosindaco per il centrodestra a Roma Enrico Michetti e Simonetta Matone. “La settimana scorsa sono stato qui a Ostia in uno stabilimento balneare con la mia compagna e la mia figlia. Apriti cielo. Ne hanno parlato come se fossi venuto in un covo di delinquenti. Invece io tornerò a Ostia. Qualche delinquente a Ostia c’era, è vero, ed è in galera com’è giusto che sia”, ha detto Salvini ai suoi sostenitori presenti in piazza. “Occupiamoci del futuro. Roma deve tornare la Capitale di questo Paese. Dobbiamo essere orgogliosi, e non parlare solo di ‘monnezza, cinghiali, topi, autobus che vanno a fuoco’, non è possibile. Qua non avete gabbiani ma animali preistorici.”, ha aggiunto il leghista, continuando “E’ qui con noi un ragazzo che fra quattro giorni parte per le Olimpiadi di Tokyo, Fabio Basile. Già campione olimpico di Judo. A stazione Termini serve come disciplina olimpica”. (segue) (Rer)