Roma 2021: Salvini a Ostia con Michetti e Matone, sarà mare Capitale e non satellite (2)

- “Il Campidoglio e la Raggi probabilmente si saranno ricordati di Ostia tre o quattro volte, tante promesse e pochi fatti. Noi invece, lo abbiamo dimostrato in un anno di governo, che manteniamo le nostre promesse”, ha concluso Salvini. Il candidato sindaco per il centrodestra Enrico Michetti ha poi sottolineato: Ostia deve tornare il mare di Roma. Dobbiamo rigenerare una amministrazione al servizio del cittadino. Abbiamo bisogno di capacità e conoscenza, è come una squadra di calcio, non si vince con le scartine. Così noi insieme a voi restituiremo a Ostia il posto che merita: al centro di Roma se non prima di Roma. Possiamo restituirvi una città che meritate. Meritate di tornare a lavorare onestamente. Stravolgeremo i regolamenti del no e li trasformeremo in regolamenti del sì per rilanciare Ostia e Roma“. La candidata prosindaco Simonetta Matone ha concluso: “Metteremo tutto il nostro impegno per far sì che Ostia non diventi la città satellite ma il mare di Roma. Ostia deve uscire da questa nuvola nera causata da una campagna anche diffamatoria in cui è collegata a Suburra e ai clan giustamente condannati. Noi ce la metteremo tutta”. (Rer)