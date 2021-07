Roma: Ferrara (M5s), Salvini via da Ostia, per lui Capitale ladrona, lui nemico del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco come abbiamo accolto Salvini ad Ostia a Piazza Anco Marzio". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Paolo Ferrara pubblicando le immagini dello striscione "Via la Lega da Roma", sorretto da alcuni manifestanti. "Chi ha insultato Roma negli anni passati non merita Roma. Com'era? Ah si.. 'Roma Ladrona'. Eravamo i romani scansafatiche per loro. Oggi gli dico che i voti dei romani non sono merce utile solo quando conviene. Vada a prendere per i fondelli le persone da un'altra parte se glielo consentono. La nostra è una resistenza contro un nemico del popolo", conclude Ferrara. (Rer)