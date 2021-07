G20: Bankitalia, a Venezia confermata centralità crescita sostenibile per presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Venezia si è tenuta la Conferenza internazionale sul cambiamento climatico, organizzata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, a margine della riunione dei ministri e dei governatori del G20. Vi hanno partecipato . comunica in una nota Bankitalia - rappresentanti dei paesi G20 e delle principali istituzioni finanziarie internazionali e del settore privato. Tra questi la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, il presidente della Banca mondiale David Malpass, il presidente del Financial Stability Board Randall Quarles, Mark Carney, inviato speciale della Cop26 per la finanza. I lavori sono stati aperti dal premio Nobel per l’Economia William Nordhaus che ha evidenziato le carenze nell’azione di contrasto al cambiamento climatico intrapresa finora e la necessità di politiche maggiormente efficaci e di accordi vincolanti. (segue) (Com)