G20: Bankitalia, a Venezia confermata centralità crescita sostenibile per presidenza italiana (2)

- La Conferenza - prosegue la nota di Bankitalia - ha fornito un notevole contributo al dibattito sulle politiche necessarie alla decarbonizzazione e sul ruolo dei mercati finanziari nel gestire rischi e opportunità della transizione. Questi temi hanno animato anche gli incontri del G20 a Venezia, confermando la centralità del perseguimento di una crescita sostenibile nell’ambito dell’agenda della presidenza italiana. La Conferenza ha messo in luce inoltre la necessità di accelerare gli investimenti verdi e gli interventi per promuovere una transizione equa e inclusiva, inclusi i meccanismi volti a conseguire un prezzo del carbonio adeguato alle emissioni. Questi temi e il ruolo delle politiche fiscali sono stati affrontati anche nell’High Level Tax Symposium del 9 luglio, un’altra iniziativa promossa dalla presidenza italiana del G20. Si è inoltre discusso di come una transizione ordinata sia necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria e la crescita nel lungo termine, proteggendo i settori e i lavoratori più colpiti dalla transizione e facilitando l’afflusso di risorse ai paesi meno sviluppati. I messaggi della Conferenza contribuiranno ad alimentare il dibattito e a indirizzare l’agenda verde del G20. (Com)