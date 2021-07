Sudafrica: proteste contro arresto ex presidente Zuma, un morto e 62 arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo dello Stato resterà così in arresto nel carcere di Estcourt per scontare una condanna a 15 mesi di carcere inflittagli la scorsa settimana dalla Corte costituzionale. Zuma si è consegnato alla polizia nella tarda serata di mercoledì scorso per iniziare a scontare una condanna a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte, pochi minuti prima della scadenza del termine imposto prima del suo arresto. La polizia aveva infatti avvertito di essere pronta ad arrestare Zuma entro la mezzanotte di mercoledì per far rispettare la sentenza, a meno che la Corte suprema non avesse ordinato diversamente. La scorsa settimana la Corte Costituzionale ha condannato Zuma a 15 mesi per aver ignorato la convocazione dei giudici che lo stanno indagando nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto in relazione a fatti commessi durante la sua presidenza. In un'ultima disperata difesa legale, Zuma si era rifiutato di costituirsi alle autorità entro domenica sera, come ordinato inizialmente dalla sentenza, in base alla quale la polizia avrebbe avuto tre giorni per arrestarlo se non si fosse arreso. (segue) (Res)