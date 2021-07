Roma 2021: Raggi, Salvini chiacchierone, diceva Capitale Ladrona, romani non dimenticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco l’accoglienza che ha ricevuto oggi Matteo Salvini a Ostia". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi pubblicando le immagini dei manifesti contro Matteo Salvini che oggi è andato a Ostia per un iniziativa sul referendum per la giustizia. Sugli striscioni si legge "Via la Lega da Roma". "I cittadini non dimenticano che la Lega Nord gridava 'Roma ladrona' o li insultava a ogni occasione. I romani vanno rispettati. E non dimenticano. Perché mentre lui li insultava, tanti cittadini hanno lottato contro la criminalità e il degrado, per restituire legalità e dignità a Ostia e al litorale di Roma. Noi siamo al loro fianco. Salvino chiacchierone", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)