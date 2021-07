© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 12 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e VI Odg:proposte di modifica del Regolamento delle feste di via n 366. ApprovazioneOre 10 - inaugurazione del giardino di via RevelloOre 11 - riunione in videoconferenza della Commissione Contrasto Fenomeni di Intolleranza e Razzismo. Odg: audizione della Commissione Contrasto Fenomeni di Intolleranza e Razzismo, Antisemitismo e Istigazione all'odio e alla Violenza della Città di FirenzeOre 13 - riunione del Consiglio Comunale.REGIONEore 14.30, Aula, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)