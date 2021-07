Commercio: Raggi, grazie a professionisti ristorazione, ripartenza Roma si deve anche a loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato a piazza Navona quelli che sono i nostri 'ambasciatori dell’accoglienza': ristoratori, baristi, pasticceri, chef, sommelier e tanti altri professionisti della ristorazione, che da sempre ricevono in questo nostro 'salotto a cielo aperto' i turisti di tutto il mondo. Ci tenevo moltissimo a conoscerli, perché l’eccellenza culinaria che letteralmente 'passa per le loro mani', fa di Roma una delle destinazioni preferite dai visitatori". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La ripartenza della città deve molto a queste persone, che hanno saputo riconvertirsi e adattarsi in attesa del ritorno dei turisti stranieri, consentendo a tanti romani e tanti italiani di riscoprire la loro Capitale, di riappropriarsi del tempo libero dopo un periodo così duro, di tornare a sperare. Le loro porte aperte, le loro vetrine accese, hanno dato gioia a tutti. Sono stata da loro per ringraziarli personalmente di molte cose: dai grandi gesti solidali intrapresi in favore di tanti concittadini colpiti dal Covid, all’impegno e alla tenacia con la quale non si sono arresi, lottando per tenere aperte le rispettive attività, per non mandare a casa i dipendenti, per consentire a Roma di tornare a ospitare i visitatori che finalmente vediamo nelle nostre strade e piazze", continua la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)