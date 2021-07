Commercio: Raggi, grazie a professionisti ristorazione, ripartenza Roma si deve anche a loro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto, ho voluto condividere le iniziative che abbiamo intrapreso per supportarli in questa fase di ripresa: la concessione gratuita dell’occupazione di suolo pubblico per sedie e tavolini dei locali, il bollino 'RomeSafeTourism', pensato per attestare la conformità ai protocolli sanitari nazionali di tutte le strutture dell’accoglienza, le campagne turistiche promozionali tagliate su misura per target diversi, il calendario dei grandi eventi cittadini che fa da volano per la ripartenza, come avvenuto con Uefa 2020", aggiunge ancora Virginia Raggi. "Ho parlato con loro a lungo, mi hanno raccontato esigenze e problematiche di un comparto che, in questo quadrante specifico, presenta caratteristiche particolari. Vogliamo che siano partecipi delle azioni messe in campo, per studiare soluzioni e strategie condivise, ottimizzando le risorse a disposizione. Roma riparte insieme ai suoi cittadini", conclude la sindaca di Roma. (Rer)