G20: Franco, vertice ricco e diversificato, opportunità per trasformare nostra economia

- Il G20 Finanze a Venezia è stato teatro di discussioni “ricche e diversificate”, che credo porranno la base di una strategia omnicomprensiva di contrasto al cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento conclusivo alla Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico, ultimo evento organizzato nel quadro della ministeriale che ha avuto luogo nel fine settimana all’Arsenale del capoluogo veneto. “Dobbiamo trovare una combinazione efficace tra politiche e azioni regolamentari, e utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere questo obiettivo, minimizzando possibili effetti collaterali”, ha detto, aggiungendo che l’azzeramento delle emissioni è una sfida complessa che richiede un bilanciamento tra le esigenze delle diverse economie del pianeta. I tre elementi chiave di questa strategia, secondo Franco, dovranno essere “gli investimenti verdi e l’innovazione; meccanismi fiscali e di mercato come il carbon pricing; e il sostegno alle categorie più vulnerabili per una transizione inclusiva”. La ripresa dopo la pandemia, ha continuato, è un’occasione per trasformare le nostre economie, soprattutto quelle dei paesi in via di sviluppo “per i quali le banche di sviluppo giocheranno un ruolo cruciale”. (Res)