Iran: diplomatico russo, colloqui sul programma nucleare a Vienna potrebbero riprendere tra 10 giorni

- I colloqui per ripristinare l'accordo sul programma nucleare iraniano, sospesi dal 20 giugno, potrebbero riprendere tra dieci giorni circa. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "Crediamo che prima riprendono i colloqui, meglio è. Credo non accadrà prima di dieci giorni, forse qualcosa di più", ha detto Ulyanov al quotidiano russo "Kommersant". La situazione interna in Iran, secondo il diplomatico, può avere un impatto sui colloqui. "Al momento nessuno, compreso l'Iran, lo sa (quando riprenderanno i colloqui). È comprensibile: l'Iran ha appena eletto un nuovo presidente, sta arrivando una nuova squadra, hanno bisogno di tempo per orientarsi. Il problema è rilevante per la società iraniana e per l'establishment", ha detto Ulyanov. Le altre parti dei colloqui, tuttavia, iniziano a sentirsi "un po' irritate", ha detto ancora il diplomatico russo, poiché "un'indecisione per così tanto tempo non è mai una circostanza positiva". (Rum)