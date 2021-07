Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia in visita alla nave Amerigo Vespucci al porto di Mahon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha effettuato oggi al porto di Mahon, nell'isola di Minorca, una visita a bordo della storica nave scuola della Marina militare italiana "Amerigo Vespucci", che ha effettuato una sosta alle Isole Baleari nell'ambito della campagna addestrativa dedicata agli Allievi della Prima classe dell'Accademia navale di Livorno. La nave, al comando del capitano di Vascello, Gianfranco Bacchi, e con un equipaggio composto da 118 allievi ufficiali, rappresenta il miglior esempio delle più belle e nobili tradizioni marinare del nostro Paese. Si è trattato della prima sosta internazionale della nave Vespucci nell'ambito della campagna addestrativa di quest'anno. L'ambasciatore ha rivolto ai giovani cadetti un indirizzo di saluto con l'augurio di una brillante carriera a servizio del Paese, valorizzando l'importanza dei ruoli che ciascuno di essi sarà chiamato a svolgere nell'assolvimento dei propri compiti, sia in Italia che all'estero. In effetti, oltre alle nozioni nel settore marinaresco e nautico, gli allievi apprenderanno il ruolo proprio della diplomazia navale come strumento strategico di politica estera. (segue) (Spm)