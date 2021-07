© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Movimento cinque stelle "ha ritrovato la sua unità e potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzare ancora molti progetti per il nostro Paese e per gli italiani". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento e parlamentare M5s, Federico D'Incà. (Rin)