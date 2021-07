Haiti: Polizia proibirà "con ogni mezzo" proteste indette da gruppi armati per lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Haiti ha avvertito che, in virtù dello stato d'assedio proclamato a seguito della morte del presidente Jovenel Moise, proibirà "con ogni misura coercitiva" le manifestazioni annunciate per la giornata di domani, lunedì. In giornata l'ex agente di polizia Jimmy Cherizier, noto con il soprannome di Barbecue, aveva convocato una mobilitazione per sollecitare l'apertura di un percorso di riforme politiche. Manifestazioni indette a nome della "G9 an Fanmi e Alye", la più importante federazione di gruppi armati di cui "Barbecue" è il leader. "Le forze dell'ordine sono istruite per prendere tutte le misure necessarie contro i partecipanti", si legge nella nota del comando generale della Polizia nazionale. La federazione, il cui nome in criollo haitiano vuol dire "Gruppo dei 9 in famiglia e alleanza", riunisce nove leader di altrettante bande armate, su un totale di quasi 80 formazioni criminali. Cherizier, già membro di uno dei corpi speciali della Polizia, veniva considerato fino a poco fa uomo vicino al governo dell'ex presidente Moise. A inizio luglio però, l'ex agente guidava una manifestazione con esponenti del "G9" in armi, per chiedere le dimissioni del capo dello Stato. (segue) (Mec)