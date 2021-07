Haiti: Polizia proibirà "con ogni mezzo" proteste indette da gruppi armati per lunedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per diverse organizzazioni dei diritti umani quello passato tra Moise e "Barbecue" sarebbe stato più che un legame, un rapporto di vera e propria connivenza. Viene citato tra gli altri il momento in cui il governo, impegnato a distribuire alimenti nelle zone più povere del Paese, avrebbe affidato il coordinamento delle operazioni alla Polizia e agli effettivi della federazione. A luglio del 2020, il cartello - che dispone anche di un canale YouTube - aveva organizzato una manifestazione per esigere una sorta di riconoscimento legale, scatenando la reazione dell'allora ministro della Giustizia, Lucmane Délile, che definiva "ripugnante e inaccettabile" l'iniziativa. Il suo esonero dall'incarico veniva in fretta ricondotto alla protezione che Moise avrebbe accordato al "G9". Secondo ricostruzioni della stampa regionale, il "G9" ha il controllo di diverse zone del Paese e, soprattutto, della capitale Port-au-Prince. (Mec)