Libia: inviato Onu Kubis discute ritiro mercenari con il Comitato militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro dei mercenari stranieri della Libia e la messa in sicurezza della strada costiera tra Sirte e Misurata: questi i temi principali discussi nell'incontro che ha riunito l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, e il Comitato militare 5+5 nella città di Bengasi. "Durante i colloqui si è discusso anche del disarmo delle milizie e del pagamento degli stipendi ai reparti dell'Esercito nazionale libico (Lna) da parte del governo di unità nazionale", ha uno dei portavoce dell’Lna, colonnello Khaled al Mahdjoub. Il Comitato 5+5 è composto da cinque membri ufficiali dell’ex Governo di accordo nazionale di Tripoli e da altrettanti membri dell’Lna. Vale la pena ricordare che l'integrazione delle milizie nelle istituzioni civili, di sicurezza e militari è una delle è principali raccomandazioni della Conferenza internazionale sulla Libia di Berlino 2, tenutasi di recente in Germania. Kubis, che ieri in Cirenaica ha incontrato anche il comandante dell’Lna, generale Khalifa Haftar, ha recentemente indicato che la questione del ritiro dei mercenari e della riunificazione delle istituzioni militari sarà discussa nella prossima riunione sulla Libia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista il 15 luglio. (Lit)