G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani

- Un accordo sulla tassazione minima globale, la ripresa dell’economia mondiale dopo la pandemia e un rinnovato impegno nel contrasto al cambiamento climatico. Sono questi i tre punti cardine delle discussioni che hanno avuto luogo a partire da giovedì scorso a Venezia nel quadro della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, ribaditi all’interno della dichiarazione congiunta finale diffusa ieri pomeriggio. “Dopo anni di discussioni, abbiamo raggiunto un accordo storico su un’architettura fiscale internazionale più equa e stabile: appoggiamo le componenti chiave dei due pilastri sulla riallocazione degli utili delle multinazionali e un’imposta minima globale effettiva al 15 per cento”, si legge nel documento, che riprende la “Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia” rilasciata dall’Ocse/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Beps) il primo luglio scorso. Un’intesa a cui hanno già aderito paesi che rappresentano nel complesso il 90 per cento del Pil globale, e che secondo il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dovrebbe “ridurre i margini della concorrenza fiscale portando ad un sistema più equo e coordinato”. (segue) (Res)