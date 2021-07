G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto positiva anche la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, che durante una conferenza stampa stamattina – prima di partire alla volta di Bruxelles per l’Eurogruppo di domani – ha espresso soddisfazione per un accordo che “porrà finalmente fine alle corse al ribasso e alle misure unilaterali sulla tassazione digitale, contribuendo alla sicurezza fiscale delle imprese e alla crescita economica”. E proprio la riunione di domani vedrà proseguire il negoziato con Ungheria, Estonia e Irlanda, i tre paesi europei che ancora si oppongono all’accordo sulla tassazione minima. “L’accordo fa l’interesse dell’Unione europea e di tutto il mondo: farò del mio meglio per spiegare ai paesi membri le nostre motivazioni”, ha detto Yellen. Sulla necessità di regolamentare la competizione fiscale tra paesi si è espresso anche il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che tuttavia ha voluto ribadire parlando con i giornalisti che l’accordo non rappresenta un’imposizione. “La competizione continuerà ad esserci, ma in questo modo evitiamo che diventi talmente al ribasso da sconfinare in una concorrenza talvolta sleale: una situazione che ha portato in passato ad una diminuzione inaccettabile delle tasse pagate dalle multinazionali”, ha spiegato l’ex premier, sottolineando la “portata storica” dell’intesa. (segue) (Res)