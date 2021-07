G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo: negli ambienti comunitari c’è già chi propone di alzare l’asticella. All’attacco è già passata la Francia, il cui ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha sottolineato la necessità di “essere ambiziosi e puntare ad un’aliquota minima superiore al 15 per cento”. Anche sul fronte della riallocazione dei profitti, inoltre, Parigi pensa si possa ottenere di più, passando dall’attuale soglia del 20 per cento al 25. Una prospettiva che, tuttavia, sembrerebbe essere un auspicio: lo stesso Gentiloni ha affermato che “la discussione è stata portata avanti sulla base di un’aliquota del 15 per cento e sarei sorpreso se cambiasse: gli Stati Uniti sono partiti chiedendo il 21, per poi scendere”. Si procede lungo la rotta prestabilita per il momento, e in attesa dell’Eurogruppo di domani i Venti hanno esortato i paesi che ancora non hanno aderito all’accordo a risolvere al più presto “tutte le rimanenti questioni, preparando dei piani per l’attuazione dei due pilastri”. Nessuna imposizione quindi, anche se lo stesso Franco ha affermato che il peso economico dei sottoscrittori dell’accordo è “tale da mettere un po’ di pressione” ai tre paesi Ue che ancora si oppongono. (segue) (Res)