G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (4)

- Altrettanto elevata, nel corso del fine settimana, l’attenzione nei confronti della ripresa a livello globale dopo la pandemia. In particolare, i Venti hanno ribadito la necessità di mantenere la guardia alta contro il “doppio binario” della ripresa che ha assunto andamenti estremamente eterogenei tra i vari paesi del mondo: una condizione pericolosa, dovuta prevalentemente ai differenti andamenti delle campagne vaccinali. “Riaffermiamo la nostra determinazione a utilizzare tutti gli strumenti politici a disposizione per affrontare le conseguenze negative derivanti dalla pandemia, in particolare sulle categorie più colpite come donne, giovani e lavoratori poco qualificati: continueremo a sostenere la ripresa evitando qualsiasi ritiro anticipato delle misure di sostegno, pur rimanendo coerenti con i mandati della Banca centrale in materia di stabilità dei prezzi”, si legge nel comunicato finale, in cui viene ribadito il sostegno del G20 alle proposte che auspicano un incremento dei finanziamenti pubblici tesi a potenziare il sistema sanitario globale, per prevenire e rafforzare la capacità di risposta alle pandemie del futuro. (segue) (Res)