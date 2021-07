G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma nonostante la pandemia ancora in corso e le preoccupazioni legate al diffondersi di nuove varianti, le prospettive economiche globali sono ulteriormente migliorate, fermo restando il sostegno alle campagne vaccinali soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove la percentuale di popolazione immunizzata è ancora molto bassa. Positivo poi, secondo Gentiloni, che siano in partenza proprio in questi giorni alcuni piani di ripresa nazionali a livello europeo. “Proprio martedì ne saranno approvati 12, in un momento in cui le prospettive di ripresa sono incoraggianti”, ha detto, dichiarandosi “fiducioso” sull’approvazione del Pnrr italiano dopodomani, grazie al “forte impegno dell’Italia in un processo di riforme e proposte legislative”. Proprio su quest’ultimo punto ha messo l’accento il ministro Franco, ricordando che il Pnrr “non rappresenta una panacea” e che dovrà essere accompagnato “ben oltre il 2026” per sciogliere gli annosi nodi strutturali dell’Italia. “Veniamo da anni di rallentamento della crescita produttiva, ma speriamo che lo shock positivo del Pnrr ci possa riportare sul sentiero della crescita”, ha affermato. Fiducioso sulle prospettive di recupero del paese anche il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che ha affermato oggi di attendersi un “recupero di almeno metà di quel nove per cento di Pil che abbiamo perso l’anno scorso”. (segue) (Res)