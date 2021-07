G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del cambiamento climatico, terzo punto focale delle discussioni a Venezia, tutti i ministri hanno concordato sulla necessità di un maggiore coordinamento internazionale. “Questo può informare meglio la nostra discussione sul mix di politiche appropriato per modellare transizioni giuste e ordinate verso un’economia a basse emissioni di gas serra, più prospera, sostenibile ed inclusiva: tale mix dovrebbe includere un’ampia gamma di strumenti che va dagli investimenti in infrastrutture sostenibili alle tecnologie innovative che promuovono la decarbonizzazione e l’economia circolare, da meccanismi a sostegno delle fonti energetiche rinnovabili all’eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili, fino ad arrivare a meccanismi per il carbon pricing”, si legge nella dichiarazione finale. In vista del pacchetto europeo per la riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi giorni, i Venti hanno ribadito la necessità di un dialogo costruttivo per “affrontare la sfida del cambiamento climatico e promuovere la transizione verso un’economia più verde e sostenibile”. Un obiettivo che i rappresentanti della presidenza italiana hanno definito come “non più rinviabile”. “Ci troviamo oggi a discutere il riequilibrio delle nostre economie verso un futuro a zero emissioni: la neutralità carbonica è un obiettivo condiviso a livello internazionale, per raggiungerlo avremo bisogno di efficaci strategie di mitigazione e un contributo potrebbe arrivare anche da politiche fiscali adeguate”, ha detto Franco, aggiungendo che si tratta di “una sfida difficile e costosa per alcune categorie, ma non abbiamo scelta”. (Res)