G20: riunione di Venezia conclusa con accordo su tassazione, attesa per Eurogruppo di domani (7)

- A conclusione dei lavori, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che il G20 Finanze è stato teatro di discussioni “ricche e diversificate” che porranno la base di una strategia omnicomprensiva di contrasto al cambiamento climatico. “Dobbiamo trovare una combinazione efficace tra politiche e azioni regolamentari, e utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere questo obiettivo, minimizzando possibili effetti collaterali”, ha detto, aggiungendo che l’azzeramento delle emissioni è una sfida complessa che richiede un bilanciamento tra le esigenze delle diverse economie del pianeta. I tre elementi chiave di questa strategia, secondo Franco, dovranno essere “gli investimenti verdi e l’innovazione; meccanismi fiscali e di mercato come il carbon pricing; e il sostegno alle categorie più vulnerabili per una transizione inclusiva”. La ripresa dopo la pandemia, ha continuato, è un’occasione per trasformare le nostre economie, soprattutto quelle dei paesi in via di sviluppo “per i quali le banche di sviluppo giocheranno un ruolo cruciale”. (Res)