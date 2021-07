Milano: una cinquantina di anarchici in corteo contro le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poco più di una cinquantina le persone che stanno prendendo parte al corteo contro la violenza da parte delle forze dell'ordine, organizzato da alcuni gruppi anarchici del Milanese. I manifestanti si sono incontrati prima delle 17 in piazza XXIV Maggio e una mezz'ora più tardi si sono avviati per "una passeggiata nel quartiere" in direzione San Vittore. Tra gli episodi per i quali protestano, ci sono le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e l'intervento dei carabinieri, lo scorso 28 giugno, al McDonald's di piazza XXIV Maggio, i cui protagonisti sono presenti al corteo. (Rem)