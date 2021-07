Austria-Usa: cancelliere Kurz a New York, previsto incontro con Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è arrivato oggi negli Stati Uniti per il suo primo viaggio non europeo dopo la pandemia di Covid-19. Lo riferisce la cancelleria di Vienna in una nota, secondo cui Kurz incontrerà il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Incontrerò il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e parlerò alle Nazioni Unite della nostra gestione della pandemia di Covid-19, della ripresa economica e dell'attuazione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile per il 2030", ha twittato Kurz, che a margine della sua visita negli Stati Uniti incontrerà i membri della diaspora ebraica fuggita dall'Austria durante il dominio nazista. Kurz ha promesso di concedere passaporti austriaci a coloro che sono stati perseguitati in Austria negli anni '40 e ai loro discendenti diretti. (Geb)