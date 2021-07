Autostrade: allacciamento Gra-D19, chiusura immissione sulla diramazione Roma sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 luglio, sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma)-D19 Diramazione Roma sud, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna (con provenienza Casilina) ed esterna (con provenienza Tuscolana-Appia) immette sulla Diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per La Romanina, percorrere Via Vittorio Ragusa e Via Passo Lombardo per poi entrare sulla Diramazione Roma sud dallo svincolo di Torrenova. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Rer)