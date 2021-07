Governo: sondaggio, fiducia al 51 per cento, Franceschini, Brunetta e Cartabia i più popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rilancia su Twitter il sondaggio di Index Research che lo dà, con il 37 per cento, tra i ministri che godono di maggior fiducia nell'esecutivo di Mario Draghi. Meglio di Brunetta, con il 40 per cento, l'esponente del Partito democratico, il ministro della Cultura, Dario Franceschi ed infine la guardasigilli, Marta Cartabia, che si aggiudica il 35 per cento dei consensi. Il governo nel suo insieme, secondo Index, gode della fiducia del 51 per cento degli italiani.(Rin)