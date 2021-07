Roma: controlli alla movida, piazze chiuse, feste abusive e multe, Raggi "grazie a polizia locale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' del IX Gruppo Eur invece l'intervento in un parco divertimenti, dove si stava svolgendo una festa, con intrattenimento musicale e danzante, senza regolare autorizzazione. Circa 300 le persone presenti. Oltre alla denuncia, il responsabile è stato sanzionato per violazione delle disposizioni anti-contagio. "Invito tutti a rispettare le regole e ringrazio gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per il loro prezioso lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini", così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando gli interventi del fine settimana. (Rer)