Imprese: Generali lancia obiettivi della Net Zero Insurance Alliance al summit G20 di Venezia sul clima (2)

L'iniziativa, si legge nel documento, si appresta ad aderire alla campagna delle Nazioni Unite "Race to Zero" per diventare ufficialmente parte della Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), che riunisce le maggiori iniziative di tutto il sistema finanziario per la transizione a un futuro a zero emissioni nette di gas serra. "Generali vuole sostenere attivamente una transizione giusta e inclusiva verso un'economia a zero emissioni nette: la Net Zero Insurance Alliance indetta dalle Nazioni Unite ci consente di unire le forze con le istituzioni e i nostri colleghi di settore con i quali condividiamo la volontà di conseguire un impatto significativo e duraturo", ha commentato Donnet, aggiungendo che "uniti siamo più forti". "Sono orgoglioso di presentare questa iniziativa a nome dell'alleanza nella città di Venezia, davanti ai leader delle più importanti economie del mondo: Generali ha legami storici con Venezia e quest'anno, in occasione del nostro 190mo anniversario, riapriremo le storiche Procuratie Vecchie in Piazza San Marco che diventeranno la sede dell'iniziativa The Human Safety Net", ha continuato, dichiarandosi orgoglioso di sostenere la città, il Veneto e la sua gente "nella nostra comune ambizione di trasformare Venezia nella capitale mondiale della sostenibilità".