Imprese: Generali lancia obiettivi della Net Zero Insurance Alliance al summit G20 di Venezia sul clima (3)

In particolare, prosegue la nota, i recenti obiettivi sul clima annunciati da Generali includono la progressiva decarbonizzazione del portafoglio di investimenti diretti per renderlo neutrale per il clima entro il 2050, contenendo così il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, coerentemente agli impegni assunti come membro della Net Zero Asset Owner Alliance. L'obiettivo intermedio prevede di ridurre in cinque anni le emissioni di anidride carbonica del portafoglio di azioni e obbligazioni societarie del 25 per cento rispetto ai loro livelli nel 2019, e allineare gli investimenti immobiliari a una traiettoria coerente con lo scenario 1,5 gradi. Inoltre, il Gruppo prevede di realizzare tra il 2021 e il 2025 ulteriori investimenti in obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro, escludendo dai suoi portafogli il settore del carbone termico con criteri via via più stringenti per arrivare a una completa dismissione del finanziamento di queste attività.